Contenu sponsorisé : Faites votre déclaration d’impôts dans S-Net!

LUXEMBOURG - Spuerkeess s’associe à VIREO pour mettrel’assistant digital myTax à disposition de ses clients.

Est-il intéressant ou obligatoire d’effectuer une déclaration d’impôts dans votre situation? Quels formulaires choisir et, surtout, comment les remplir correctement? Que vous soyez résident luxembourgeois ou non, plus besoin de vous y connaître en fiscalité pour répondre à ces questions et effectuer votre déclaration d’impôts. Spuerkeess vous permet désormais de profiter de l’assistant digital myTax créé par la start-up luxembourgeoise VIREO.

Problème résolu avec l’assistant digital myTax. Il vous suffit désormais de répondre à de simples questions, sans connaissances fiscales, et myTax s’occupe de tout, y compris de l’optimisation de votre remplissage. Et ce, que vous soyez résident, non-résident, et peu importe la complexité de votre situation. Une fois le questionnaire terminé, vous accédez à un rapport d’imposition facile à comprendre. Celui-ci vous indique en premier lieu si votre situation engendre l’obligation ou un avantage à effectuer une déclaration fiscale ou un décompte annuel. Vous découvrez ensuite les modes d’imposition qui s’offrent à vous et le montant d’impôts que vous devriez récupérer ou payer auprès de l’Administration des contributions directes. Il ne vous reste alors plus qu’à télécharger votre déclaration et toutes ses annexes éventuelles (revenus locatifs, capitaux mobiliers, cessions, …) entièrement remplies, optimisées et prêtes à l’envoi (par courrier ou via myGuichet.lu). Vous souhaitez encore optimiser votre déclaration? myTax vous donne un aperçu personnalisé des opportunités offertes par l’État luxembourgeois pour réduire votre charge fiscale dans les années à venir.