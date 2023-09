Plusieurs voitures fracturées au Luxembourg en quelques heures

À Lorentzweiler, encore, un cambriolage de véhicule avec le même mode opératoire a été signalé mercredi matin, rue Victor-Colbert. Idem à Mersch, rue des Noyers et rue Irbicht, où un voleur a dérobé plusieurs objets à l'intérieur de deux véhicules, après en avoir brisé une vitre. À Diekirch, Am Broch, un malfaiteur a été surpris par le propriétaire alors qu'il fouillait dans une voiture, tôt mercredi matin. Il a pris la fuite.

La capitale n'a pas été épargnée, avec deux faits divers similaires rue Wenceslas et rue du Fort Neipperg, dans le quartier Gare. Dans le premier cas, une cartouche de cigarettes a été dérobée. Dans le second, un sac à dos et un casque audio. Une enquête a été ouverte et, selon les cas, des relevés effectués. Des conseils préventifs pour éviter les cambriolages de véhicules sont à lire sur le site de la police.