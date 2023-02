Interruption aux César : «Fallait que ça tombe sur moi! Sur la tête de ma mère!»

«Je n’aurais jamais pensé un jour en arriver à interrompre la cérémonie des César pour faire valoir mon droit à la vie, et protéger tous ceux qui me tiennent à cœur», a indiqué la militante sur Twitter. Un autre de ses camarades s'en est pris lui à Emmanuel Macron en visite au Salon de l'Agriculture.

«T’as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith»

Une cérémonie des César également interrompu par Juliette Binoche, au moment où Jamel Debbouze a taclé le cinéma d'auteur et notamment le film «Avec amour et acharnement» réalisé par Claire Denis, sorti en août 2022, dans lequel elle joue avec Vincent Lindon. «Je ne suis pas d’accord…», a lancé l'actrice, décontenançant le comédien. «Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Vous lui avez écrit ça comme texte?», a bredouillé l'humoriste.

«Je n’ai pas pu m’empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d’auteur», a-t-elle expliqué plus tard sur Instagram. «Même avec toutes les libertés que le stand up comics peut prendre, les films d’auteurs sont fragiles, difficiles à faire, nous avons la chance de pouvoir avoir une diversité formidable de films en France grâce aux diverses aides financières que le monde nous envie. Toute diversité doit s’exprimer».

Et d'ajouter «Non! Désolé Jamel avec tout le respect et l’amour que j’ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d’accord pour te laisser dénigrer ce cinéma là, ni ceux qui prennent le risque de le faire, c’est trop facile». Avant de conclure avec humour: «T’as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith», en référence à la fameuse gifle des Oscars.