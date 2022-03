France : Famille décimée dans le crash d'un avion

Un couple de Marocains et leurs trois enfants ont été tués samedi dans le crash de leur avion, peu après son décollage de l'aéroport de Grenoble, pour des raisons encore non déterminées selon la gendarmerie.

Originaires de Casablanca, le couple et leurs trois enfants, une fille et deux garçons, avaient décollé à bord de leur bimoteur, qu'ils pilotaient eux-mêmes, après avoir passé les fêtes de Noël dans la station de Méribel, en Savoie, a expliqué un responsable de la gendarmerie non loin du lieu du drame. Celui-ci s'est produit sur une colline boisée proche de Saint-Pierre-de-Bressieux, en Isère. La zone a été bouclée par les gendarmes.