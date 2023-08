Fillette de 11 ans tuée dans un accident en France: l'automobiliste mis en examen

L'automobiliste mis en cause dans l'accident qui a coûté la vie, samedi sur l'autoroute A7 en France, au sud de Montélimar, à une fillette de 11 ans dont la famille vit au Luxembourg, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires, a confirmé lundi à L'essentiel un porte-parole du parquet de Valence. Une information judiciaire a été ouverte et un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Valence saisi.