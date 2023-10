«Familles nombreuses: la vie en XXL»: Ils laissent leurs 6 enfants tout seuls pour aller faire la fête

Marie-Caroline et Guillaume Cail ne se sont pas fait que des amis après un épisode de «Familles nombreuses: la vie en XXL» proposé sur TF1 le 3 octobre 2023. En effet, dans celui-ci, les parents de Théophile (14 ans), Édouard (11 ans), Gaspard (9 ans), Ernest (4 ans), France (3 ans) et Basile (1 an) ont fait passer leurs envies avant celles de leur progéniture. Ils ont décidé de laisser leurs rejetons seuls à la maison pour sortir avec des amis. Au lendemain de la diffusion, les Cail ont été violemment critiqués sur X pour leur comportement «inconscient» et «irresponsable».