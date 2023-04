Guerre en Ukraine: Une frappe russe s'abat sur une maison, un père et sa fille tués

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête pour tenter d'identifier la source de fuites de documents classifiés liés notamment à l'invasion russe en Ukraine, publiés cette semaine sur les réseaux sociaux, a-t-il annoncé samedi. Selon les premières constatations, ces fuites concernent non seulement des rapports et des documents sur le conflit en Ukraine, mais aussi des analyses très sensibles sur les alliés des Etats-Unis.

«Nous avons communiqué avec le ministère de la Défense à ce sujet et avons ouvert une enquête», a déclaré un porte-parole du ministère. Des dizaines de documents classifiés ont été diffusés sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres réseaux sociaux ces derniers jours, et de nouveaux documents continuent à faire surface.