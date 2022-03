Lounge de Kalonji : Fancy: «Seventeen»

Que les fans de revival se rassurent, la chanson du jour verse dans la nostalgie. Le groupe Fancy mêle habillement sons d'aujourd'hui avec références d'hier.

L'afro de Michael en 1974 sur la tête, la veste en cuir noire de Lou Reed en 77 sur les épaules. Jesse Chaton impose un personnage, mélange les genres et les idiomes pour un résultat des plus plaisants, comme en témoigne l'album de son groupe "Kings Of The Worlds".