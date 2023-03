Match contre le Luxembourg: Les fans au rendez-vous pour Ronaldo et les stars portugaises

La consigne de garder l’endroit secret a été bien passée. Mais l’engouement autour de la sélection portugaise au Luxembourg était trop fort. L’information a fuité dans la matinée, et des centaines de fans se sont retrouvés à attendre des heures, samedi après-midi, devant le Sofitel Kirchberg. L’hôtel accueille Ronaldo et consorts pour une nuit, avant Luxembourg-Portugal, match de qualification pour l’Euro 2024, dimanche.

Certains sont venus très tôt comme Thomas, 19 ans, de Differdange: «Je suis arrivé à 15h pour obtenir un autographe de Ronaldo. J’ai eu l’info grâce à des amis d’amis. Je ne pars pas tant qu’ils ne sont pas là». Cristiano Ronaldo, superstar et quintuple Ballon d’Or suscite toujours autant d’attentes et de fascination.

Après un long moment d'attente, les cris des supporters ont annoncé l'arrivée du bus des joueurs face à eux. Si certains ne se sont pas arrêtés pour saluer les fans, comme Ronaldo, d'autres ont pris le temps d'échanger et faire quelques photos, comme Nuno Mendes, Bruno Fernandes ou encore Rafael Leão.

Ronaldo s’éclipse rapidement

Manque de chance pour tous ces supporters, CR7 ne s’est pas trop attardé au moment de descendre du bus pour gagner l’hôtel. Dans une ambiance remplie d’excitations, les fans ont donné de la voix en plus de dégainer leur GSM pour obtenir la meilleure vidéo possible à l’arrivée des joueurs aux alentours de 19h.

Bien leur en appris, certains ont fait le job en s’approchant de leurs supporters comme Nuno Mendes ou Rafael Leão. À l’applaudimètre, João Félix et Bruno Fernandes ont fait la différence, sans pouvoir rivaliser avec CR7, bien entendu. Pas Bernardo Silva. Et pour cause, le joueur de Manchester City était au stade de Luxembourg pour la conférence de presse d’avant-match avec son sélectionneur Roberto Martinez. Dimanche, les supporters qui ont eu la chance d’obtenir des billets auront encore l’occasion de voir leurs idoles. Sur le terrain cette fois.