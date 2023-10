Les frappes israéliennes sur Gaza ont fait environ 3 000 morts

Les Etats-Unis «n’ont pas» à ce stade d’indication sur un engagement plus fort de l’Iran dans la guerre entre Israël et le Hamas, a dit mardi sur CNN un porte-parole de la Maison-Blanche. À la question «Avez-vous des avertissements ou des signaux indiquant que l’Iran commence à intervenir plus qu’auparavant?», John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a répondu: «Au-delà de la rhétorique, non, nous n’en avons pas».