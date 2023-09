Des «looks un peu fous» qui pèsent entre 5 et 30 kg

1 / 11 Yanis Miltgen, 22 ans, vient à peine de décrocher son diplôme d'une école de mode parisienne qu'il a déjà créé sa première collection. Il présentera ses pièces samedi. Maira Ray À première vue, les pièces créées par le jeune designer de 22 ans ne peuvent se porter pour aller au bureau ou en ville. Ce n'est justement pas le but recherché par Yanis, qui se différencie d'autres stylistes par son originalité. Maira Ray Le jeune Luxembourgeois, résident à Yutz (Moselle), vient d'obtenir son master à l'Atelier Chardon Savard de Paris. Maira Ray

À première vue, les pièces créées par le jeune designer luxembourgeois ne peuvent se porter pour aller au bureau ou en ville. Ce n'est justement pas le but recherché par Yanis Miltgen, qui veut se différencier d'autres stylistes par son originalité. Le jeune résident à Yutz (Moselle) vient d'obtenir son master à l'Atelier Chardon Savard de Paris.

À seulement 22 ans, Yanis a déjà son diplôme, son entreprise et sa première collection qui sera présentée à la Fashion Week de Luxembourg, samedi. «Mon but est avant tout de concevoir des vêtements un peu fous, des looks pour les grands évènements», confie le jeune homme originaire d'Esch. Silicone, aluminium, vraies fleurs ou encore métaux brodés, Yanis prône un «savoir-faire unique». «J'ai appris 300 techniques de broderie du monde entier. Je fais dans le traditionnel mais avec des matériaux non conventionnels», confie-t-il.

«La pièce la moins chère coûte 23 000 euros»

La mode est avant tout un «moyen de communication» pour le Luxembourgeois qui façonne de réelles «sculptures», qui ne peuvent être portées dans la vie quotidienne. Parmi ses pièces, on peut trouver une robe entièrement recouverte de montres datant du XVIIIe siècle ou encore une robe brodée en silicone, avec des stalactites de la même matière. «Je suis à la fois dans la mode et dans la décoration d'intérieur», commente-t-il. Ses œuvres pèsent entre 5 et 30 kg.

Yanis rêve de mode depuis sa plus tendre enfance. «Quand j'étais petit, ma mère me montrait souvent des vêtements, m'emmenait faire les boutiques. À 15 ans, j'ai découvert la broderie via une créatrice australienne, j'ai su que c'était ça que je voulais faire».

Depuis un an et demi, il a confectionné dix tenues, dont six pour la Fashion Week. «Chaque pièce est entièrement brodée et cousue à la main. Il aura fallu environ 800 à 3 000 heures de travail pour chacune». Un travail colossal qui a un coût. «La pièce la moins chère coûte 23 000 euros. Je pourrais baisser le prix, admet le styliste, mais ça ne serait pas rentable avec le nombre d'heures de boulot».

La Fashion Week de Luxembourg débute samedi 1er octobre par un grand défilé et se poursuivra jusqu'au 8 octobre.