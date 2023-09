Fashion Week de Luxembourg: La haute couture et les défilés débarquent à Differdange

S’ensuivront diverses opérations des commerçants avec des promotions, expositions des créations et «peut-être encore des défilés et des surprises» ajoute Fabiola Puga, organisatrice et fondatrice de la Luxembourg Fashion Week.

«Défiler à la Fashion Week c'est aussi l'occasion de montrer que la mode est pour tous les types de corps». Daniel Tarazona, jeune créateur de 30 ans basé entre le Luxembourg et Paris, fait partie de la dizaine de stylistes choisis pour la Fashion Week de Luxembourg 2023, qui se tiendra au Hall O d’Oberkorn cette année. Parmi les autres invités, Tessy Antony-de Nassau rempile pour une autre année, avec sa marque human highness. «J'y participe depuis le début, précise-t-elle, et le Luxembourg possède des talents incroyables».

Durant la semaine du 30 septembre au 8 octobre, Differdange deviendra un temple de la mode, avec un grand défilé organisé le samedi soir, réunissant des stylistes luxembourgeois et étrangers. S’ensuivront diverses opérations des commerçants avec des promotions, expositions des créations et «peut-être encore des défilés et des surprises», ajoute Fabiola Puga, organisatrice et fondatrice de la Luxembourg Fashion Week.