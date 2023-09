La marque Palomo Spain, spécialiste du vêtement non genré, a présenté sa collection dans un palace new-yorkais. «Face à la laideur du monde, nous devons créer notre bulle de beauté», dit le créateur.

Fashion Week de New York :

Fashion Week de New York : Les hommes portent des plumes et des culottes en dentelle

La collection de Palomo Spain a été présentée samedi après-midi (9 septembre 2023) au Plaza Hotel, à Manhattan. Getty Images

«Cruising in the Rose Garden». Tel est le nom de la collection printemps-été 2024 du label Palomo Spain qui a été présentée samedi après-midi au Plaza Hotel à New York, dans le cadre de la Fashion Week (du 8 au 13 septembre 2023). Cet intitulé, a priori romantique (une croisière dans la roseraie), désigne, en argot gay, la recherche d’un partenaire sexuel dans un lieu public.

La marque américaine spécialiste du vêtement non genré a été fondée en 2015 par un Espagnol, Alejandro Gómez Palomo. Le créateur fait défiler des mannequins, hommes et femmes cis ou transgenres. Pour ce show, qui s’est déroulé dans le célèbre palace, «il leur a demandé d’établir un contact visuel avec le public, imitant ainsi le langage silencieux de l’amour et de l’assignation», indique «Vogue».

1 / 8 Getty Images Getty Images Getty Images

«Le monde extérieur est horrible et laid»

Au son du flamenco, on a vu parader des plumes, du cuir et de la dentelle sur les modèles quel que soit leur sexe. Dans l’univers de Palomo, le genre est fluide, «mais c’est la beauté des hommes et les possibilités infinies de la masculinité (bien que tout le monde puisse porter les vêtements) que le styliste célèbre», assure le magazine américain.