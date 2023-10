Sans maquillage, Pamela Anderson fait sensation à Paris

L’Américaine de 56 ans, qui a posé pour Jacquemus l’année dernière, est aussi apparue sans fards au défilé The Row, le 27 septembre, et à celui de Vivienne Westwood, le 30. «Une aventure à Paris avec une nouvelle façon de voir les choses. Il y a de la beauté dans l’acceptation de soi, l’imperfection et l’amour», écrit-elle en légende d’une publication regroupant quelques photos prises pendant la semaine de la mode.

Une libération

Rester naturelle pour une femme et choisir de ne pas se maquiller reste perçu par beaucoup comme un acte courageux et non comme une option parmi d’autres. Une problématique à laquelle réfléchit Pamela Anderson depuis quelque temps. «C’est parfois difficile, concède-t-elle à «i-D», mais courir après la jeunesse est futile alors autant accepter ce qui nous arrive». Une nouvelle manière d’appréhender son apparence physique et un poids en moins sur les épaules. «Ce nouveau look a été libérateur, amusant et un peu rebelle aussi, raconte-t-elle à la version américaine du magazine Elle, en août dernier. Parce que j’ai remarqué qu’il y avait toutes ces personnes qui se maquillaient beaucoup, et c’est tout à fait mon genre d’aller à contre-courant et de faire le contraire de ce que tout le monde fait».