Le Luxembourg en bref: Débitée par erreur de 1 460 euros au fast-food, elle se fait offrir son menu

La Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale profite de la 3e édition de la Sermaine de la santé mentale, du 10 au 16 octobre, pour mener une série d'actions de sensibilisation, d'information et de prévention. Le menu est copieux et diversifié, avec des actions au sein de la police, du CGDIS, ateliers, conférences, films et ciné-débats, cours de sophrologie, expositions photos, etc. Programme détaillé sur semainesantementale.lu