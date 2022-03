Accident : Fauché alors qu’il attendait le bus pour aller au collège

Une voiture roulant à vive allure a fauché mardi un adolescent de 13 ans, tué sur le coup alors qu'il attendait à un arrêt de bus non loin d’Aix-en -Provence. Le coupable s’est ensuite enfui à pied mais a été interpellé.

La voiture, une Peugeot 205 grise selon la gendarmerie, a brisé dans sa course quatre arbustes avant de percuter violemment l'adolescent qui attendait vers 8h à l'arrêt de bus avec plusieurs camarades dont aucun n'a été touché. Le véhicule s'est ensuite arrêté 80 mètres plus loin et le conducteur, un jeune homme, selon des voisins témoins de la scène, s'est enfui à pied. Il a été interpellé en début d'après-midi par les gendarmes. Agé de 19 ans, a été placé en garde à vue. «Il s'agit du fils du propriétaire de la voiture», a-t-on précisé auprès de la gendarmerie, soulignant que «l'enquête continue».