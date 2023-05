Aux États-Unis: Fauché par une voiture alors qu'il aidait des canards à traverser

Casey Rivara, 41 ans, a été mortellement percuté quelques secondes après avoir escorté une famille de volatiles. William Wimsatt

Un drame est survenu jeudi dernier à un carrefour de Rocklin, près de Sacramento (Californie). Arrêté à un feu rouge dans la voiture de ses parents, un garçon de 12 ans a été attendri par la scène se déroulant sous ses yeux: un homme était en train d’aider une famille de canards à traverser la route. «Il les a aidés à monter sur le trottoir, parce que les petits avaient du mal. Il les touchait presque, il les guidait, et ensuite il est passé devant notre voiture», raconte William Wimsatt à NBC News.

Amusé, l’enfant a pris son téléphone et s’est mis à prendre des photos du bon samaritain et de la jolie petite famille. Sous les applaudissements et félicitations de plusieurs témoins, l’homme a ensuite repris la direction de sa voiture. C’est à ce moment-là qu’un autre véhicule, comme surgi de nulle part, l’a violemment percuté. «Je n’ai pas vu la voiture le faucher, je me souviens juste du bruit», témoigne William.

Casey Rivara, 41 ans et père de deux enfants, n’a pas survécu au choc. Les animaux, eux, sont indemnes. L’automobiliste impliquée dans le drame est une adolescente de 17 ans, qui est restée sur les lieux après l’accident. Selon la police de Rocklin, la jeune femme ne devrait pas être poursuivie. «Nous avons été profondément touchés par l’amour et le soutien extraordinaires que nous avons reçus pour Casey et notre famille ces derniers jours», a réagi sa veuve via un communiqué.

Sur GoFundMe, où près de 60 000 dollars avaient déjà été récoltés mardi, le quadragénaire est décrit comme «le mari et le père le plus gentil et le plus extraordinaire qui soit.» «Même son dernier acte dans ce monde était un signe de sa compassion», peut-on encore lire dans ce texte rédigé par la tante de la victime, Tracy Rivara.