Au Luxembourg: Faudra-t-il mieux plafonner les loyers et limiter les marges des promoteurs?

Impôt foncier, plafonnement de la marge bénéficiaire, loyers maîtrisés… Le ministre de l'Économie (et candidat aux législatives) socialiste Franz Fayot et son camarade de parti Max Leners, de la Fondation Robert-Krieps, un groupe de réflexion social-démocrate, ont présenté vendredi quelques pistes pour améliorer la situation du logement au Luxembourg. Leur texte propose notamment un plafonnement des loyers. Ces derniers ont, pour les nouveaux contrats, explosé au Grand-Duché , de nombreux ménages ne pouvant pas acheter de logement en raison de l'envolée des taux.

Limiter les marges des promoteurs

Fayot et Leners calculent, avec la réforme proposée, un loyer de 3 287 euros en Ville et 2 226 euros en moyenne nationale pour un appartement de 80 m² neuf et acheté par son propriétaire dans les douze derniers mois. Un expemple qui «montre que le plafond proposé n'est pas adapté à la réalité sociale du pays». Pour les deux socialistes, «il est indispensable de trouver un plafond des loyers qui se situe au point d'équilibre entre l'objectif économique de garder une certaine attractivité pour soutenir la construction et l'objectif social de fixer un plafond de loyer supportable au niveau de la société».