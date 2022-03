Téléréalité : Fausses identités et manipulations au menu

Netflix va produire un nouveau show pour la télévision francophone, «The Circle», inspiré d’une émission anglaise mêlant voyeurisme et mensonges.

Vivant tous dans des appartements séparés, ils ne peuvent communiquer entre eux qu’à travers une plateforme sociale appelée «The Circle». Ces jeunes gens peuvent ainsi devenir amis, voire tomber amoureux. Mais ils peuvent aussi s’inventer une tout autre vie et s’octroyer une nouvelle identité en envoyant une fausse photo à leurs interlocuteurs. Dans cette version anglaise, Alex, l’un des participants, s’est fait passer pour une femme durant tout le jeu. Dans chaque épisode, les candidats, qui tentent d’être les plus populaires possible, se notent mutuellement.