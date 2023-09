«Fausses pièces»: Le scandale des moteurs pourrait toucher de nombreux avions

Des pièces non certifiées ont été installées dans les moteurs CFM56. On ne sait toujours pas combien.

Un fournisseur de pièces de moteurs pour les machines des deux grands constructeurs d'avions Boeing et Airbus a probablement vendu des composants qui ne sont pas autorisés par les autorités aéronautiques. On ne sait pas encore combien d'avions volent dans le monde avec des moteurs concernés, près de 100 sont soupçonnés à ce jour.

Le Luxembourg «pas concerné»

Seraient concernés le moteur CFM56, dont il existe environ 23 000 exemplaires dans le monde, et le type CF6. Ceux-ci équipent notamment le Boeing 737, l'Airbus A320 et les gros porteurs comme le Boeing 767 et l'A330. L'Autorité de l'aviation civile américaine FAA et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ont émis des avertissements aux compagnies aériennes qui exploitent des avions équipés des modèles de moteurs concernés. Selon les médias, des machines ont déjà été identifiées chez Southwest Airlines, United Airlines et Virgin Australia, où les composants non approuvés sont en cours de remplacement.