Faut-il augmenter le prix des cigarettes au Luxembourg?

Depuis le 1er mars, les paquets de cigarettes coûtent entre 50 centimes et 1 euro plus cher en France. C’est la conséquence d’une hausse de la fiscalité sur le tabac instaurée par le gouvernement du pays voisin. Désormais, certains paquets de 20 unités dépassent les 11 euros. Un exemple dont aimerait s’inspirer Lucienne Thommes, directrice de la Fondation cancer.

«On aimerait aller dans cette direction, oui. La France a obtenu des résultats probants. Au Luxembourg, il faut travailler une demi-heure pour se payer un paquet de cigarettes. Les prix sont dérisoires et beaucoup trop bas par rapport au niveau de revenu» affirme la médecin.

«Les taxes sur le tabac sont le moyen le plus efficace de réduire la consommation de tabac et les dépenses de santé, notamment chez les jeunes et les personnes à faible revenu» affirme depuis quelques années L’Organisation mondiale de la Santé. L’OMS estime que dans les pays riches, une augmentation de 10% des prix du tabac peut réduire la consommation d’environ 4 %.