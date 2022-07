Étude au Luxembourg : Faut-il avoir fait des études pour aller au musée?

Un rapport du LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) sur les pratiques muséales montre que la fréquentation est en hausse, mais que les différences de fréquentation entre les catégories sociales restent élevées.

La catégorie socioprofessionnelle et le niveau de formation restent des éléments déterminants dans la fréquentation des musées. Editpress

La fréquentation des sites patrimoniaux et des musées est en augmentation constante depuis 1999, selon une enquête du LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) commanditée par le ministère de la Culture et rendue publique jeudi. L'étude, qui porte sur les pratiques muséales de la population luxembourgeoise, entre mars 2019 à mars 2020, précise que six personnes interrogées sur dix déclarent avoir visité un musée au cours de la période. Par ailleurs, plus de 80% des personnes sondées estiment que la qualité des musées est bonne ou très bonne.

Cependant, d'importantes différences de fréquentation existent selon les catégories socioprofessionnelles des personnes interrogées. «Le niveau de scolarité étant associé à d’autres caractéristiques sociales telles que la catégorie socioprofessionnelle et le revenu, mais aussi la région de résidence, on retrouve par conséquent ces écarts de participation élevés lorsque l’on examine ces critères» peut-on lire dans le rapport.

Editpress

Plus on est riche, plus on fréquente les musées

En effet, 81% des dirigeants d'entreprise et 74% des professions intellectuelles et scientifiques, déclarent avoir visité un musée au cours de la période étudiée, contre seulement 38% des personnes appartenant à la catégorie des ouvriers qualifiés, agriculteurs, artisans, et ouvriers non qualifiés.

Dans le rapport, on observe qu'un ménage sur deux gagnant moins de 4 000 euros par mois a visité un musée entre mars 2019 et mars 2020, tandis que 80% des ménages ayant un revenu mensuel supérieur à 12 000 euros ont visité un musée pendant cette période. Enfin, le taux de fréquentation des musées augmente avec le niveau de formation et varie du simple au double entre les personnes sans formation supérieure et celles avec une formation du supérieur long (35% contre 82%).

«L’association toujours observée entre scolarité et fréquentation des musées n’est que le révélateur du socle de connaissances préalable nécessaire pour se sentir dans son univers», écrit le LISER, dans son rapport. Selon l'institut de recherche, les possibilités d’entrée à prix réduits dans les musées au Luxembourg tout comme la digitalisation et l’accès libre à un grand nombre de musées en ligne ne permettent pas de combler le manque d’habitudes prises durant l’enfance.

Les conclusions détaillées du rapport sont disponibles sur le site du ministère de la Culture.