Faut-il chasser les voitures hors de Luxembourg-Ville?

Après plus de trois ans de gratuité des transports publics, la voiture demeure un moyen de locomotion central dans le paysage de la mobilité au Luxembourg, avec 450 000 véhicules immatriculés pour 644 000 résidents, en plus de 220 000 travailleurs frontaliers qui effectuent chaque jour la navette. Encore souvent en voiture.

Tout l'enjeu pour les communes consiste à acheminer les citoyens au cœur même des centres-villes et d'y créer des lieux de vie, de la manière la plus durable et la plus douce possible. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons, entre les rails des trains et du tram, les corridors pour bus à haut niveau de service, les pistes cyclables ou encore les voies réservées aux piétons.