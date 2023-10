Faut-il craindre une hausse des prix de l'énergie cet hiver?

Depuis, les marchés se montrent rassurés grâce aux activités diplomatiques internationales. Mais une perturbation n'est pas exclue, «la situation géopolitique actuelle (Proche-Orient, guerre en Ukraine) se traduit par une certaine incertitude et une volatilité accrue des prix de l’énergie sur les marchés», a précisé le ministère de l'Énergie luxembourgeois à L'essentiel. Les prix du pétrole et du gaz naturel pourraient rester «volatils à court et à moyen terme».