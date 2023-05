Faut-il craindre une pénurie de boissons gazeuses?

Un «drame humain» avant tout

Dans le secteur de la grande distribution, le discours oscille entre inconnues et vigilance. Delhaize explique ainsi «n'avoir rien entendu» et n'avoir reçu «aucune information» de la part des fournisseurs. Pas d'alerte non plus du côté d'Auchan, qui a tout de même interrogé ses fournisseurs. Alors que Cactus souligne «le drame humain» que constitue la guerre, Aldi indique disposer de «stocks bien suffisants» dans ses magasins, tout en «gardant la situation à l'œil».