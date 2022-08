Psycho: Faut-il inviter son ex à son mariage?

Même les milieux les plus conservateurs s’ouvrent à une telle pratique. Ainsi, en 2011, le prince William et Kate Middleton avaient convié leurs ex respectifs à l’abbaye de Westminster. Cinq du côté du petit-fils de la reine d’Angleterre et deux du côté de celle qui est devenue la duchesse de Cambridge. Idem en 2018, quand le prince Harry a épousé Meghan Markle. Celui qui était encore membre actif de la famille royale avait invité Cressida Bonas et Chelsy Davy, son premier amour avec qui il était en couple de 2004 à 2011. À la veille de la cérémonie, le fiancé a même téléphoné à celle-ci pour s’assurer que leur amour appartenait au passé et célébrer leur amitié.