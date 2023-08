Peut-on laver les fruits et les légumes avec du savon?

En Suisse, on estime à 400 000 le nombre de personnes atteintes, chaque année, de diarrhées à norovirus. PEXELS/ASKAR ABAYEV

Les fruits et légumes sont-ils vraiment sales? Voilà une question qui vous turlupine depuis que vous avez vu «Du poison au menu», sur Netflix. Le documentaire évoque les cas de personnes mortes à la suite d’une intoxication alimentaire, aux États-Unis.

Pour diminuer le risque d’une intoxication alimentaire, il faut minutieusement laver les fruits et légumes. Comme l’explique Erin DiCaprio, experte en sécurité alimentaire à l’Université de Californie, dans un article du «New York Times»: «Aucun aliment n’est stérile. Il y a toujours des micro-organismes. Laver les aliments est donc une méthode éprouvée pour réduire ce risque».

Potentielles sources de contamination

Erin DiCaprio préconise de «laver tous les fruits et légumes provenant du supermarché ou des étals du marché, y compris les légumes à feuilles, les fruits entiers et les légumes crus». Selon elle, le lavage élimine dans l’ensemble 90 à 99% des micro-organismes, mais ne permet pas de se débarrasser entièrement de tous les germes. Une chose est sûre: moins on avale de microbes, plus le risque de tomber malade est faible. Il suffit, pour ce faire, de passer les fruits et légumes sous l’eau froide. Cela vaut également pour la plupart des pesticides.

Mais quelle est la probabilité de tomber malade après avoir consommé des fruits et légumes non lavés? Le risque avec les aliments crus réside dans une éventuelle contamination par des virus. «Nous observons une série d’épidémies causées par des virus dans les produits alimentaires», explique l’experte américaine.

Et d’ajouter: «Quand nous parlons de virus d’origine alimentaire, il s’agit principalement de celui de l’hépatite A et du norovirus, souvent présents dans les fruits rouges, car ces denrées sont souvent récoltées à la main. Nous sommes donc plus susceptibles de les contaminer lors de leur récolte».

Les bons gestes Se laver les mains: d’une manière générale, l’experte recommande de se laver soigneusement les mains avant de manipuler des aliments afin d’éliminer de potentiels germes.

Rincer les aliments: le rinçage des fruits et légumes sous un jet d’eau froide permet d’éliminer les dépôts, la saleté et les microbes, à condition de bien rincer toute la surface du produit.

Sécher les légumes verts: avec les légumes verts comme la laitue romaine, il est conseillé de casser quelques feuilles et de les rincer avant de les sécher dans une essoreuse à salade.

Éliminer les pesticides de surface: le lavage des fruits et légumes contribue à les supprimer partiellement.

Est-ce à dire qu’il faut se mettre à frotter les aliments frais avec du savon? Aux États-Unis, on trouve du savon alimentaire à proximité des rayons fruits et légumes dans presque tous les supermarchés. L’experte n’y est toutefois pas favorable et déconseille l’utilisation de tout détergent, agent blanchissant ou nettoyant spécifique pour les aliments.