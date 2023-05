Au Luxembourg: Faut-il mieux payer les salariés en présentiel que ceux en télétravail?

Un salarié qui met un pantalon pour venir au bureau mérite-t-il un meilleur salaire que celui qui reste travailler en short chez lui? dr

Une «compensation équitable pour les travailleurs présentiels et non-télétravailleurs». C'est ce que réclame une pétition publique ouverte aux signatures depuis vendredi matin et jusqu'au 22 juin prochain. D'après l'auteur de la requête, Norberto Dias Abreu, ces travailleurs «continuent à se rendre physiquement au travail malgré les défis de la pandémie».

Ils sont, poursuit le pétitionnaire, «confrontés à des conditions de travail difficiles et à des temps de trajet prolongés, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur qualité de vie». La pétition demande donc, soit des heures supplémentaires, soit des congés en plus soit «une compensation monétaire équivalente, afin de reconnaître leurs efforts et leurs sacrifices en faveur de leur entreprise et de la communauté dans son ensemble».

«Une question de justice et de respect»

Une telle compensation, en outre, «contribuera à renforcer leur engagement et leur esprit d'équipe, ainsi qu'à améliorer leur qualité de vie». Le pétitionnaire fait appel «à la solidarité et à l'empathie» des employeurs et politiques pour «aider à reconnaître la contribution vitale de ces travailleurs». C'est «une question de justice et de respect», affirme aussi la pétition.

En tout, 24 pétitions sont ouvertes aux signatures depuis ce vendredi sur le site officiel. Celles atteignant la barre des 4 500 paraphes feront l'objet d'un débat public à la Chambre avec les députés et ministres concernés. Parmi les autres pétitions du jour, on en trouve encore une pour réclamer une réadaptation de l'index en faveur des petits salaires. Le texte réclame ainsi des tranches indiciaires de 6% pour les travailleurs au salaire social minimum, de 5% pour ceux qui gagnent jusqu'à 3 500 euros, 4% pour ceux entre 3 500 et 5 000 euros, jusqu'à 0,5% au-dessus de 8 000 euros.

Un congé sabbatique demandé

L'interdiction de la vente des produits du tabac et de la nicotine aux moins de 21 ans, pour des raisons de santé, ou encore un réseau de pistes cyclables autonomes entre les villes et villages du pays sont aussi réclamés. De même, des pétitions réclament des fontaines à eau gratuites, la sécurité à l'aéroport, la possibilité pour les motos de passer entre les files de voitures dans les bouchons ou encore la limitation de la vitesse à 100 km/h sur les tronçons d'autoroute longeant les quartiers résidentiels.

Parmi les autres demandes, on retrouve aussi la création d'un congé sabbatique qui serait inscrit dans le droit du travail luxembourgeois. Cela permettrait «de faciliter les transitions professionnelles et personnelles de chaque salarié», écrit le pétitionnaire Frédéric Bruckert.