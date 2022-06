Au Luxembourg: Faut-il punir plus sévèrement l'alcool et le GSM au volant?

Deux nouvelles pétitions ont été mises en ligne ce mardi sur le site Internet de la Chambre des députés. Elles sont ouvertes aux signatures jusqu'au lundi 8 août et donneront lieu à un débat public si elles recueillent d'ici là au moins 4 500 signatures. L'une d'entre elles (la pétition n° 2361 ) réclame davantage de sévérité contre les automobilistes qui conduisent sous l'emprise de l'alcool ou qui utilisent leur GSM au volant.

Le pétitionnaire, Alain Gales, veut des routes «plus sûres». Selon lui, des amendes plus onéreuses et le recours plus fréquent à des peines de prison permettraient de dissuader certains automobilistes de conduire en état d'ébriété ou d'utiliser leur GSM au volant.