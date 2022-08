Guerre en Ukraine: Faut-il revendre les biens des oligarques russes au Luxembourg?

Qu'adviendra-t-il des avoirs russes gelés dans les pays européens, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Fin juillet, le parquet national financier français annonçait l'ouverture d'une enquête sur les biens des oligarques chez nos voisins. Un premier pas vers une identification plus précise des ramifications et opérations de blanchiment effectuées par les milliardaires proches du Kremlin et la voie ouverte vers de potentielles saisies en cas de condamnation.