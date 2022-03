Procès Bommeleeër : Faut-il s'attendre à de nouvelles révélations?

LUXEMBOURG - Lundi, le procès Bommeleeër suivra son cours après la pause de Pâques. Pour vous, «L’essentiel Online» passe en revue les quatre premières semaines du procès-fleuve.

Le procès sur la série d’attentats qui a tenu en haleine le Luxembourg au milieu des années 80 peut d’ores et déjà entrer dans l’histoire comme l’un des procès les plus sensationnels que le Grand-Duché n’ait jamais connu. Le public continue à manifester un réel intérêt et s’impatiente à démêler un imbroglio juridico-politique sans précédent. Les médias quant à eux continuent à suivre l’affaire de près et ne manquent pas de transmettre jour par jour les faits marquants qui ont déchaîné les esprits dans la grande salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Pour l’instant, 29 jours d'audience sont prévus après la trêve des vacances de Pâques, jusqu'à ce que la Cour se retire a priori fin mai pour délibérer. Pour vous, L’essentiel Online a résumé les événements les plus importants des seize premiers jours du procès qui connaît de nombreux rebondissements.

Les accusés- Sur le banc des accusés seront assis Marc Scheer et Jos Wilmes, deux anciens membres de la «Brigade mobile», cellule de l'ancienne section d'élite de la gendarmerie. Les deux hommes devront répondre de 18 chefs d'inculpation. Ils sont accusés, entre mai 1984 et mars 1986, à la fois d'avoir eux-mêmes et d'avoir aidé à faire exploser, à vingt reprises, des infrastructures, des bâtiments publics et des habitations privées.



25 février– Dès le début du procès de l'affaire Bommeleeër, les avocats des accusés, Marc Scheer et Jos Wilmes, anciens gendarmes de la brigade mobile, ont clairement manifesté leurs revendications: ils n’ont demandé ni plus ni moins que l’annulation du procès en raison des nombreuses erreurs qui avaient entaché l’enquête. Me Gaston Vogel, avocat de Marc Scheer, a parlé d’«omissions et d’erreurs historiques et scandaleuses de la part du procureur d’État». 86 des 125 éléments de preuve saisis auraient disparu sans laisser de trace, alors que le parquet avait reconnu que 50 de ces preuves disparues présentaient un «lourd fardeau de la preuve». Des preuves qui, en théorie, auraient pu innocenter les accusés d’après leurs avocats.

26 février– Le recours en annulation déposé par la défense des deux gendarmes accusés est ajourné et les audiences se poursuivent. L'audience est consacrée à la lecture de l'acte d'accusation par le procureur d'État, Georges Oswald. Au total, les deux accusés doivent répondre de 18 infractions, dont des tentatives d'assassinat, coups et blessures, incendies criminels et violation grave à la législation sur les armes. Les deux hommes encourent, en théorie, la prison à perpétuité. Les parties civiles exigent un dédommagement de 1,3 million d’euros.



27 février - La défense appelle à nouveau à suspendre le procès, car elle estime que le procureur n’a pas suffisamment exploité la piste du réseau «stay-behind», une organisation clandestine qui aurait pu être impliquée dans la série d’attentats. Le tribunal tient compte de cette préoccupation sans pour autant changer le cours du procès programmé. Une dérogation permet à la justice d’enregistrer les témoins, du jamais vu au Luxembourg.

28 février - L'enquêteur Carlo Klein dévoile ses recherches.

4 à 5 mars - L'audience de Klein révèle des erreurs d’enquête: la police n’aurait pas systématiquement relevé les empreintes digitales sur les lieux des crimes, certains indices auraient été ignorés et certains témoins n’auraient pas été entendus. Par ailleurs, des portraits-robots des poseurs de bombes n’avaient jamais été diffusés au public dans le cadre des appels à témoins.

6 mars – Carlo Klein déclare devant le tribunal que les enquêteurs du «Groupe de recherche et d'observation» (GOR) avaient été «mis au placard» par la hiérarchie. Suite aux demandes de la défense, Carlo Klein révèle des témoignages qui auraient été «égarés» par les enquêteurs. Après des attaques répétées de la défense, la juge Sylvie Conter indique qu’il faut clairement distinguer entre le résultat de l’enquête et les témoignages très accablants contre Marc Scheer qui avaient incité le procureur à l’accuser.

11 au 12 mars – Le spectacle prend de l’ampleur avec les déclarations de celui que les médias luxembourgeois ont présenté comme «le témoin mystère» qui s'était fait connaître auprès de la défense peu de temps avant le début du procès. Théo Wormeringer témoigne sous serment qu'il connaît les véritables personnes qui se cachent derrière ces attentats. L'homme, aujourd'hui âgé de 86 ans, déclare qu'il avait rencontré Ben Geiben, l'ancien chef de la «brigade mobile» en 1986, dans son ancien magasin de meubles. Ce dernier se serait alors vanté d'être le poseur de bombes, sans être en mesure d'en apporter une preuve. Appelé à la barre le lendemain, Ben Geiben a nié en bloc les accusations.

Il évoque par contre une rencontre secrète avec le procureur d’État, Robert Biever, et deux enquêteurs dans une maison privée. Me Gaston Vogel, avocat de l’accusé Marc Scheer, a pointé du doigt un «procédé scandaleux» et a même lancé l’hypothèse d’une possible entente que les hommes auraient pu sceller à cette occasion. Une stipulation d’autant plus intrigante si on tient compte du fait que Ben Geiben avait effectivement monopolisé l’attention des enquêteurs pendant de longues années et avait été, à un moment, le principal suspect dans l’affaire Bommeleeër. Les enquêteurs avaient finalement abandonné cette piste basée sur des allégations sans fondement. Sans apporter une nouvelle pièce au puzzle, la déclaration de Biever au sujet des investigations n’en était pas moins intéressante. À plusieurs reprises, il aurait eu l’impression que «des personnes hautement placées» savaient «exactement ce qui s’était passé à l’époque».

18 mars – La défense relance la piste selon laquelle le réseau «Stay-Behind» aurait été impliqué dans les attentats. Elle présente une attestation testimoniale du fils d’un ancien agent du Service fédéral de renseignement qui avait dirigé la branche allemande du réseau «Stay-Behind». Dans l’attestation qui a été lue aux juges, Kramer prétend savoir que les agents du «Stay-Behind» luxembourgeois ont été à l’origine des attentats. «Les attentats étaient des exercices pour mettre en œuvre de futures attaques à l’étranger.(…) C’est mon père et Charles Hoffmann (NDLR: ancien directeur du SREL) qui se sont chargés de faire disparaître les preuves». Il est ressorti d’un autre témoignage qu'Henri Flammang, ancien armurier de la police, avait également figuré sur la liste des suspects. Après son suicide en avril 1994, ses collègues avaient retrouvé chez lui un arsenal d’armes très impressionnant, qui contenait plus d’une tonne de munitions. Les enquêteurs auraient ensuite élargi leurs soupçons à M. Flammang, une voie pourtant sans issue.

19 mars – Le Prince Jean, frère du Grand-Duc Henri, est entendu comme témoin suite aux soupçons de la présence du frère du Grand-Duc Henri au Findel au moment des attentats, au début des années 1980. Le prince tient un alibi pour tous les attentats, à l’exception de ceux qui avaient eu lieu au Verlorenkost, ainsi qu’à Itzig. Me Gaston Vogel, avocat de Marc Scheer, pointe du doigt des incohérences pour l’alibi du 9 novembre, jour de l’explosion au Findel. La défense demande à ce que Valery Giscard d'Estaing, ancien président français, qui aurait chassé ce jour-là avec le Prince Jean, vienne témoigner à la barre pour confirmer l'alibi.

20 mars - Les spécialistes de la police criminelle allemande dressent le profil psychologique des poseurs de bombes et révèlent qu’au moins l'un des poseurs de bombes était un amateur éclairé en explosifs. Un profil qu'aucun des deux accusés, Jos Wilmes et Marc Scheer, ne possède.



21 mars - Le dernier jour du procès, avant les vacances de Pâques, s’attaque à une éventuelle implication du SREL, le service de renseignements luxembourgeois, dans les attentats et vise à éclaircir quelles étaient les informations détenues par ce service. Par ailleurs, le tribunal évoque l’analyse du FBI qui soupçonne une implication de certains «initiés» de la police.