Météo au Luxembourg: Faut-il s'inquiéter du manque de pluie?

Le déficit de recharge des eaux souterraines entre octobre 2022 et mars 2023 est estimé de l’ordre de 30 % en dessous de la moyenne. C'est ce qu'indiquent Taina Bofferding et Joëlle Welfring, dans une réponse parlementaire. «Localement, le débit de certaines sources, particulièrement réactives aux précipitations, comme c’est notamment le cas pour l’aquifère du Muschelkalk, se retrouvait fin 2022 parmi les plus bas jamais mesurés depuis les vingt dernières années», ajoutent les ministres de l'Intérieur et de l'Environnement.