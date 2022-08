Au Luxembourg : Faut-il s'inspirer de la Chine pour réduire les bouchons?

Comment Pékin soulage-t-elle les embouteillages? «En changeant le sens de la circulation. Les autorités choisissent une voie pour aller dans une direction le matin et dans la direction opposée le soir pour relâcher la pression». C'est ce qu'explique, vidéo à l'appui, Wang Wenbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Si les Ponts et Chaussées pouvaient en tenir compte, cela faciliterait la vie de toutes les personnes au Luxembourg bloquées quotidiennement dans les bouchons sur l'autoroute», juge Anthony, le lecteur de L'essentiel qui a repéré la vidéo.

49% des déplacements concernent la capitale

Autre défi, ne pas miser uniquement sur la voiture, notamment pour les trajets courts. Plus de la moitié (54%) des déplacements dans le pays font moins de 5 kilomètres. Et un tiers des déplacements de moins de 1 km et les deux tiers des déplacements entre 1 et 5 km se font en voiture, tandis que les transports en commun représentent, dans l'ensemble, autour de 20% des déplacements. Le PNM prévoit justement des améliorations des différents moyens de se déplacer. À ce titre, un nouvel outil a été lancé l'année dernière pour améliorer la mobilité.