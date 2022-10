Au Luxembourg: Faut-il supprimer l'index pour les gros salaires?

Quand on gagne plus de 8 000 euros par mois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un salaire indexé? D'après cette pétition ouverte aux signatures depuis ce vendredi, c'est clairement «non». Le pétitionnaire Joé Schmit estime que les tranches indiciaires doivent être «liées au salaire». Selon lui, «à partir de 8 000 euros, aucun indice ne doit être versé».

Le pétitionnaire estime que cela permettrait de faire «quelque chose contre l'injustice sociale. Les personnes avec un gros salaire profitent le plus de l'indexation». L'index, qui tombe (normalement) dès que l'inflation effective atteint 2,5%. Et représente une hausse de 2,5%. Quelqu'un au salaire social minimum (2 313,38 bruts mensuels) y gagnera donc un peu plus de 57,8 euros bruts par mois. Avec 8 000 euros sur la fiche de paie, une tranche indiciaire représente 200 euros de plus par mois…

Faut-il plafonner l'index? Oui. Non.

Un congé pour son anniversaire?

Au total, treize pétitions sont ouvertes aux signatures depuis ce vendredi, et jusqu'au 8 décembre prochain. Celles réunissant 4 500 signatures au moins feront l'objet d'un débat public avec les députés et ministres concernés. L'une d'elles porte sur les travailleurs essentiels. Ils représentent environ 10% des travailleurs au Luxembourg. Ces sont les caissières, les soignants, les chauffeurs… et ils ne sont pas éligibles au télétravail et vont bosser chaque jour, depuis le début de la pandémie. «Il serait temps de compenser le personnel ayant pris les risques et ayant assuré la continuité de la ''normalité'' pour les autres», affirme l'auteur de la pétition.

Il réclame une compensation financière pour tous ces travailleurs. Ce qui pourrait «se faire en toute solidarité et sans énormes frais pour l'État». Il suggère par exemple une redistribution des tickets restaurant des télétravailleurs, des indemnités de déplacements, une compensation pour les risques pris…

Une compensation financière pour les travailleurs essentiels non éligibles au télétravail est-elle souhaitable? Oui, ils l'ont bien méritée! Non, et puis quoi encore?

«Payer en espèces» dans la Constitution?

Le remboursement par la CNS des produits d'hygiène féminine, comme les tampons ou les serviettes hygiéniques est aussi demandé. D'après la pétitionnaire, lors de leurs règles, «les femmes gaspillent un tas d'argent alors qu'elles n'ont jamais demandé ceci». Toujours au sujet de la CNS, des délais de remboursement plus courts sont réclamés.

Une autre pétition réclame l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, afin de «protéger l'enfance et la jeunesse» qui sont «devenus incapables de se concentrer». La fin des avances énergétiques et leur remplacement par des factures mensuelles de consommation réelle est aussi demandée, de même qu'un jour de congé supplémentaire pour l'anniversaire de chacun. «Déclarer la Russie comme un État soutenant le terrorisme», l'«accès rapide et équitable aux moyens de diagnostique d'imagerie médicale» ou encore l'inscription dans la Constitution du «droit de payer en espèces de façon illimitée» font aussi partie des nouvelles pétitions.