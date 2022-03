Ras le bol : «Faut pas prendre les Lorrains pour des cons»

GANDRANGE - Un site Internet vient d'être créé pour soutenir les ouvriers de Gandrange.

Gandrange et la Moselle ont subi de plein fouet la crise de la métallurgie.

Les deux hommes y présentent leurs clips et vendent leurs disques. Pierre Peyrard a écrit «Faut pas prendre les Lorrains pour des cons», en écho à l'attitude de Lakshmi Mittal vis-à-vis de Gandrange et de la Lorraine. «Je ne veux pas faire un rond sur cette chanson. J'ai déposé le titre à la SACEM et je veux redistribuer les bénéfices».