Faute de commandes, Siemens sabre l'emploi

Le groupe industriel allemand

a vu ses commandes s'effondrer et supprime 1 600 postes cet été.

Les commandes de Siemens ont chuté de 28 % sur un an, à 17,16 milliards d'euros. Le conglomérat allemand a subi des annulations de commandes de 500 millions d’euros environ lors de son troisième trimestre. La direction a également expliqué cette baisse par une comparaison défavorable avec un printemps 2008 particulièrement faste.

Siemens avait alors obtenu un gros contrat ferroviaire en Belgique. Du coup, le conglomérat allemand a annoncé qu'il allait supprimer environ 1 600 postes cet été, surtout à l’étranger. Le pays le plus touché sera l'Autriche, avec 900 postes en moins. 300 emplois doivent disparaître dans les techniques de bâtiment dont 120 en Allemagne, et 100 emplois en France, à Molsheim dans sa filiale d’ampoules électriques Osram.

Cet effondrement des commandes et les suppressions qui l'accompagnent ont éclipsé un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu, de 1,3 milliard d’euros, soit une baisse de 7 % sur un an, pour un chiffre d'affaires de 18,3 milliards (-4 % sur un an).