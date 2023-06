Afrique: Faute de marché commun, le secteur privé manque de «champions»

Droits de douane, tracasseries administratives, manque d’harmonisation fiscale: les échanges intra-africains restent encore semés d’embûches et la création d’une zone de libre-échange tant attendue progresse lentement. Autant d’obstacles pour l’émergence de «champions» continentaux.

«Notre société opère dans une trentaine de pays, avec autant de régulateurs différents», déplore Jeremy Awori, PDG de la banque panafricaine Ecobank. «Chaque pays a ses propres lois, c’est très complexe. Et il faut ajouter les directives des différentes banques centrales, certaines règles internationales de finance...», ajoute-t-il à l’AFP en marge de l’évènement Africa CEO Forum organisé cette semaine à Abidjan.

«D’ici 2050, 40% de la population sera africaine»

Lors de ce sommet économique qui réunissait chefs d’entreprises et décideurs politiques, la question «d’accélérer l’émergence» d’une génération de «champions» africains a occupé une place centrale dans les débats. Le continent africain compte aujourd’hui environ 345 sociétés qui font plus d’un milliard de dollars annuel de chiffre d’affaires, dont un tiers sont des filiales de multinationales. À titre de comparaison, l’Amérique latine en compte 210 et l’Inde 170.