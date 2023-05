Basket: Faute de sponsors, la Résidence passe à la trappe

«Financièrement, c'est de plus en plus difficile pour les clubs, explique le président de la Résidence, Alain Weins. Même avec notre sponsor, on n'aurait pas pu suivre avec trois pros chez les hommes et chez les dames, notre compétitivité aurait été nulle. Il faudrait reprendre la discussion sur la limitation du nombre de pros». Des désaccords subsistent entre les clubs sur la définition du statut de joueur pro.