Faute d’euthanasie, elle se laisse mourir de faim

Une Belge de 93 ans souffre de plusieurs maux et désire mettre un terme à sa vie. Ne rentrant pas dans les critères qui lui permettraient d’être assistée, elle a décidé de faire une grève de la faim.

Amelie Van Esbeen est aveugle et ne peut plus marcher. Elle souffre de nombreux maladies dues à la vieillesse mais n’en rentre pas dans les cas de figure lui permettant de demander l’euthanasie. Elle a donc pris les choses en main et ne s’alimente plus. «Ne plus rien manger, pour mourir, c’est tout ce que je veux», a-t-elle déclarée à rtlinfo.be.