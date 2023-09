Le Luxembourg en bref: Volée par de faux bénévoles d'une association caritative

La Fédération des artisans a dénoncé, mardi, dans un communiqué la baisse d'activité dans la construction qui après le gros-œuvre «commence à se propager à d’autres corps de métier». Jugeant les mesures prises insuffisantes, elle prévoit de «graves problèmes au plus tard au début de l’année prochaine, avec faillites et licenciements à la clé». Elle dénonce enfin le fait que «l’État et les communes internalisent de plus en plus des tâches qui étaient auparavant confiées à des entreprises artisanales locales».