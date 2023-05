Un faux crocodile sème la panique dans une petite ville française

«Un passant nous a appelés car il avait vu quelque chose ressemblant à cet animal dans la rivière», ont expliqué les secours à l'AFP. Une dizaine de pompiers, dont des plongeurs, se sont rendus sur place peu après 16h, rejoints par la gendarmerie et l'Office français de la biodiversité.

Perches et filets déployés

Utilisant perches et filets pour approcher prudemment la bête, les spécialistes de la brigade nautique ont finalement ressorti de l'eau, deux heures plus tard, un spécimen de plus de deux mètres imitant parfaitement la morphologie du crocodilidé.