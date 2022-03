Football : Faux-passeport: Ronaldinho a été «trompé»

Entendu au Paraguay pour détention de faux documents, le Brésilien, accompagné de son frère, ne sera pas poursuivi.

Ronaldinho et son frère Roberto Assis (au premier plan) sont repartis libres du Paraguay.

L'ancien international brésilien Ronaldinho et son frère Roberto Assis ont été «trompés» et ne seront donc pas poursuivis pour être entrés au Paraguay avec de faux passeports, selon des sources judiciaires. Le procureur en charge du dossier, Federico Delfino, a requis l'abandon des poursuites contre les deux hommes «avec la condition qu'ils admettent avoir commis le délit dont on les accuse, c'est-à-dire la détention de faux documents».