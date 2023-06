Elections législatives: Fayot et Closener pour mener le LSAP dans le Centre

Après l'Est, où Paulette Lenert est tête de liste , et le Nord, où le ministre Claude Haagen mènera les troupes, c'est au tour du Centre. Le LSAP a présenté lundi soir, ses 21 candidats pour la circonscription qui comprend notamment la capitale, en vue des élections législatives du 8 octobre prochain.

La liste sera menée par le ministre de l'Économie, Franz Fayot, et par l'ancienne secrétaire d'État et actuelle coprésidente du parti socialiste et députée, Francine Closener. Parmi les autres candidats, on retrouve notamment la députée sortante Cécile Hemmen ou encore Gabriel Boisante, qui était tête de liste dans la capitale aux récentes communales. Le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit, très présent pendant la pandémie, est lui aussi candidat.