FC Barcelone: une défaite qui signe «la fin d’un cycle»

Les Espagnols sont sans concession: Ronaldinho, Henry, Deco,... Il faut enlever les décombres, jugent les éditorialistes.

"Un cycle s'est terminé. L'ère (de l'entraîneur Frank) Rijkaard a pris fin. Le cercle vertueux du président (Joan) Laporta a cessé de fonctionner. Old Trafford a mis hier un triste point final à une des étapes les plus brillantes de l'histoire récente du Barça", résumait El Mundo.

La presse espagnole reconnaît que le Barça n'a pas démérité mardi face à Manchester, malgré sa défaite. Mais elle souligne que l'équipe catalane n'a gagné aucun titre ces deux dernières années malgré sa pléthore de stars, et qu'elle est devenue muette devant le but: pas un seul marqué au cours des cinq derniers matches.

Après deux titres de champion d'Espagne, et une Ligue des champions, le Barça a enchaîné sur deux maigres années faites de "faiblesse mentale, manque de solutions et d'idées, et dans la dernière ligne droite de cette saison, absence de but, d'efficacité en attaque et en défense", résume le journal.