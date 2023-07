Le FC Differdange si près de l’exploit

Si la frustration était évidemment palpable tant au sein de l’équipe que dans les tribunes, le coach differdangeois Pedo Rosende est resté lucide: «Il m’est difficile de savoir s’il y a faute ou non car c’est allé très vite, même si le coup de sifflet semblait timide. C’est frustrant mais je préfère retenir notre performance collective, car Maribor n’a jamais semblé supérieur alors que c’est un bien plus grand club.»

Au cours d’un match fermé, les Differdangeois semblaient effectivement réaliser le coup parfait en demeurant regroupés derrière et en se créant plus d’occasion que les Slovènes, par un jeu en contre très vertical et orienté côté droit, où Guillaume Trani et surtout Amine Naïfi ont mis la défense en difficulté.