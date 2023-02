Allemagne/Luxembourg : Un auteur présumé de coups de couteau à Hambourg arrêté au Luxembourg

Un homme de 43 ans, suspecté d'avoir agressé son ex-compagne de 35 ans au couteau dans un quartier de Hambourg (Allemagne), il y a une semaine et demie, a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à la gare de Wasserbillig, au Luxembourg, selon un communiqué de la police de Hambourg. L'arrestation de l'auteur présumé des faits a pu avoir lieu grâce à la collaboration des enquêteurs de l'office régional de la police judiciaire (LKA), avec leurs homologues du Luxembourg et de Rhénanie-Palatinat.

Une première enquête révèle qu'au moment des faits, la jeune femme se trouvait dans la rue, devant un immeuble, en compagnie de son enfant, âgé de six ans, et de son nouveau compagnon. Surgi de nulle part, le suspect aurait violemment poussé la jeune femme au sol avant de lui infliger plusieurs coups de couteau. Des témoins présents sur place ont alerté les secours. La victime a été transportée à l'hôpital, où elle a été opérée d'urgence. Ses jours ne sont désormais plus en danger.