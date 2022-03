Federer bientôt papa

Le tennisman s’apprête à découvrir les joies de la paternité. Le Bâlois a annoncé jeudi que sa compagne, Mirka Vavrinec, était enceinte.

Le numéro deux mondial, qui se trouve actuellement à Indian Wells, en Californie, pour y disputer un tournoi Master Series, l’a révélé jeudi sur son site Internet: «Mirka et moi allons être parents cet été. C’est un rêve qui se réalise. Nous adorons les enfants. Mirka se sent bien et tout s’annonce pour le mieux.»