Federer brille face à Sampras

Sous les yeux de l’un de ses meilleurs amis, Tiger Woods, et des 19 690 spectateurs présents au Madison Square de New York pour ce match d'exhibition, Federer, qui se rapproche du record mythique de Sampras détenteur de 14 titres du Grand Chelem de tennis, a dû batailler ferme et trois longs sets pour se défaire de son aîné qui ne s’est incliné que 6-3, 6-7, 7-6.