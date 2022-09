Tennis : Federer dévoile les meilleurs moments de sa carrière

Roger Federer n’a pas joué depuis plus d’un an et a annoncé jeudi dernier qu’il prendrait sa retraite après une ultime représentation lors de la Laver Cup, une compétition qu’il a suscitée et dont l’édition 2022 se déroule cette fin de semaine à Londres. Interrogé par la Radio télévision suisse ( RTS) sur le plus beau moment de sa carrière, la légende du tennis a cité plusieurs épisodes: «Le retour en 2017 en Australie (NDLR: Federer avait remporté l'Open d'Australie), la victoire à Roland-Garros en 2009, mon premier Wimbledon (NDLR: 2003), mon cinquième Wimbledon (NDLR: 2007) et la victoire contre Pete Sampras en 2001 à Wimbledon (NDLR: l'Américain était invaincu dans le grand-Chelem londonien depuis 1997)».