Tennis : Federer fait du shopping au centre de Wimbledon

La légende suisse a provoqué des bouchons au centre de Wimbledon, mardi, alors qu'il allait faire un tour dans le magasin de son équipementier.

Quand on s'appelle Roger Federer, il est impossible de passer inaperçu, même quand on essaie de se la jouer «discrétos». Le tennisman suisse en a fait l'expérience, mardi, à Londres. En compagnie de sa femme Mirka, Roger Federer est allé faire un tour dans le magasin londonien de son équipementier Uniqlo, qui se trouve comme par hasard à Wimbledon, au sud de la capitale londonienne. Inutile de préciser que la boutique était fermée pour les clients normaux pendant la visite du joueur et de son épouse.